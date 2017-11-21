Хавбек "Наполи": "У "Шахтёра" хорошая команда, которая всегда показывает классный футбол"

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Хавбек "Наполи": "У "Шахтёра" хорошая команда, которая всегда показывает классный футбол"Полузащитник "Наполи" Аллан рассказал о своих ожиданиях от матча с "Шахтёром", который состоится в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. 

Игра пройдет сегодня, 21 ноября, начало - в 22:45 мск.

"Мы должны перекрыть свободные зоны атакующим полузащитникам соперника. Они очень быстрые, техничные и могут быть опасны, как мы это увидели в первом матче. Бернард и Тайсон — отличные футболисты. У "Шахтёра" хорошая команда, которая всегда показывает классный футбол, играя примерно в том же стиле, что и мы. Мы должны быть очень собранными. В последние годы мы добились существенного прогресса и научились побеждать, даже тогда, когда не показываем свой лучший футбол. Умеем и хорошо обороняться, когда это требуется.

Всегда самая важная игра — следующая. Мы не отдаём предпочтение одной или другой. Встреча с "Шахтёром" будет крайне сложной. Мы в курсе, что наша судьба теперь зависит не только от нас самих, но мы сделаем всё для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф", — сказал хавбек.  | http://soccernews.ru

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