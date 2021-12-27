Хавбек "Наполи" заразился коронавирусом

Фото инстаграм Фабиана Руиса

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист заразился коронавирусной инфекцией, несмотря на пройденную ранее вакцинацию.

25-летний испанец находится у себя дома на самоизоляции. У него нет симптомов заболевания.

В текущем сезоне Руис сыграл за "Наполи" 18 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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