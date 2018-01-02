Хавбек "Ниццы" Сери может перейти в "Эвертон"

"Эвертон" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Ниццы" Жану-Микаэлю Сери, сообщает France Football.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбеком интересуется ПСЖ.

Прошлым летом ивуариец мог перейти в "Барселону", но этот трансфер не состоялся.

В этом сезоне 26-летний Сери провел за "Ниццу" 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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