Хавбек "Ниццы" Сери может перейти в "Эвертон"

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Хавбек "Ниццы" Сери может перейти в "Эвертон"

"Эвертон" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Ниццы" Жану-Микаэлю Сери, сообщает France Football.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбеком интересуется ПСЖ.

Прошлым летом ивуариец мог перейти в "Барселону", но этот трансфер не состоялся.

В этом сезоне 26-летний Сери провел за "Ниццу" 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Не пропустите: "Севилья" заинтересована в подписании бывшего форварда "Барселоны". | http://soccernews.ru

 

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