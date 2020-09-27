Хавбек "Ниццы" Сипрьен может продолжить карьеру в Серии А или АПЛ

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Хавбек "Ниццы" Сипрьен может продолжить карьеру в Серии А или АПЛ

Хавбек "Ниццы" Вилан Сипрьен может перейти в итальянский или английский клуб. Об этом сообщается в твиттере журналиста Николы Скиры.

По данным источника, переговоры о трансфере 25-летнего игрока ведут "Сампдория" и "Астон Вилла".

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется московский "Спартак".

Сипрьен перешел в "Ниццу" из "Ланса" в 2016 году за 5 миллионов евро. 

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