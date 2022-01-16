Вингер "Нью-Йорк Сити" намекнул на переход в ЦСКА
Фото: инстаграм Медины
Вингер "Нью-Йорк Сити" Хесус Медина в соцсетях сделал намек на свой переход в ЦСКА.
Футболист сделал новую публикацию в твиттере, в которой показан эмодзи коня.
Ранее сообщалось, что Медина подпишет с ЦСКА контракт до 2025 года с зарплатой два миллиона долларов за сезон.
В минувшем сезоне МЛС Медина забил 9 голов и отдал две результативные передачи в 36 играх.
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