Вингер "Нью-Йорк Сити" намекнул на переход в ЦСКА

Фото: инстаграм Медины

Вингер "Нью-Йорк Сити" Хесус Медина в соцсетях сделал намек на свой переход в ЦСКА.

Футболист сделал новую публикацию в твиттере, в которой показан эмодзи коня.

Ранее сообщалось, что Медина подпишет с ЦСКА контракт до 2025 года с зарплатой два миллиона долларов за сезон.

В минувшем сезоне МЛС Медина забил 9 голов и отдал две результативные передачи в 36 играх.

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