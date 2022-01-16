Вингер "Нью-Йорк Сити" намекнул на переход в ЦСКА

Теги цска москванью-йорк сити

Вингер "Нью-Йорк Сити" намекнул на переход в ЦСКА Фото: инстаграм Медины

Вингер "Нью-Йорк Сити" Хесус Медина в соцсетях сделал намек на свой переход в ЦСКА.

Футболист сделал новую публикацию в твиттере, в которой показан эмодзи коня.

Ранее сообщалось, что Медина подпишет с ЦСКА контракт до 2025 года с зарплатой два миллиона долларов за сезон.

В минувшем сезоне МЛС Медина забил 9 голов и отдал две результативные передачи в 36 играх.

Читайте также: ЦСКА согласовал аренду Языджи. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" составил список кандидатов на пост главного тренера

"Эвертон" составил список кандидатов на пост главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов