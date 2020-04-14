Хавбек "Ньюкасла" жертвует на борьбу с коронавирусом 30% от зарплаты. Он получает 850 фунтов в неделю

Хавбек "Ньюкасла" Мэтти Лонгстафф жертвует часть своей зарплаты для борьбы с пандемией коронавруса

Отметим, что 20-летний футболист зарабатывает около тысячи евро в неделю. В АПЛ он является самым низкооплачиваемым футболистом. Его контракт с "Ньюкаслом" рассчитан до 30 июня 2020 года. Если клуб не договорится с ним о новом соглашении, то №Ньюкасл" потеряет 400 тысяч фунтов компенсации.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 2 миллионов человек. Все спортивные мероприятия отменены.

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