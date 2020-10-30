Хавбек "Омонии" Гомес побил рекорд ЛЕ по дальности гола, установленный неделю назад

Только неделю назад полузащитник "Рейнджерс" Кемар Руф стал рекордсменом Лиги Европы, забив гол с дистанции 49,9 метров.

Впрочем, достижение англичанина продержалось недолго - новый рекорд составляет 56 метров.

Именно с такого расстояния ворота ПСВ поразил хавбек кипрской "Омонии" Жорди Гомес.

Чтобы забить самый дальний гол в истории ЛЕ, 35-летнему испанцу пришлось решиться на удар со своей половины поля.

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