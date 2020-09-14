Хавбек Онома продлил контракт с "Фулхэмом" до 2023 года

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Хавбек Онома продлил контракт с "Фулхэмом" до 2023 года

Хавбек Джошуа Онома продлил контракт с "Фулхэмом". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Онома - воспитанник "Тоттенхэма". В "Фулхэме" игрок выступает с лета 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 1 матче.

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