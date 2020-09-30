Хавбек Пакет перешел из "Милана" в "Лион"

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Хавбек Пакет перешел из "Милана" в "Лион"

Хавбек "Милана" Лукас Пакет стал игроком "Лиона". Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

По данным источника, трансфер 23-летнего футболиста в клуб составил 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Пакет играл в "Милане" с января 2019 года. В составе миланцев он провел 44 матча, забил один гол и сделал три голевых передачи.

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