Хавбек ПАОКа: "Черчесов - генерал"

Полузащитник греческого ПАОКа Маурисио вспомнил о своем сотрудничестве с нынешним главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в грозненском "Тереке", который позже был переименован в "Амкар".

"Черчесов - очень требовательный в плане дисциплины. Видимо, это и было нужно сборной России. Черчесов - генерал. При нем все должно делаться четко и правильно. Может быть, в свое время он немного перебарщивал. Выгонял с тренировки за опоздание на одну минуту", - цитирует 29-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, сегодня ПАОК сыграет со "Спартаком". | soccernews.ru