Хавбек ПАОКа Маурисио: "Очень хорошо знаю "Спартак"
Полузащитник греческого ПАОКа Маурисио, ранее выступавший за грозненский "Терек" и питерский "Зенит", поделился ожиданиями от завтрашнего матча своей команды против московского "Спартака" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
"Спартак" - один из крупнейших клубов России. У них - очень хорошие фанаты и большая история. За "Спартак" играют очень хорошие футболисты, это микс из дорогих игроков и молодых футболистов. Это уверенная в себе и качественная команда. Нас ожидает очень трудный матч, но я жду хорошей игры.
Трудно сказать, что будет ключевым фактором. Если я скажу, они могут услышать и внести изменения. Лучше это оставить в секрете. Но, конечно, я очень хорошо знаю их команду", - цитирует 29-летнего хавбека Спорт24.
Напомним, "Спартак" определился с датой презентации Еременко. | soccernews.ru
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