Хавбек Польши стал самым молодым игроком в истории Евро

Теги польшастатистикакаспер козловски

Хавбек Польши стал самым молодым игроком в истории ЕвроФото: инстаграм Козловски

Вингер сборной Польши Каспер Козловски вышел на поле в игре Евро-2020 против Испании.

Таким образом, Козловски стал самым молодым игроком в истории Евро. Он дебютировал на Евро в возрасте 17 лет и 246 дней.

Ранее рекорд принадлежал Джуду Беллингему, который 6 дней назад дебютировал на Евро в возрасте 17 лет и 349 дней.

Отметим, что на клубном уровне Козловски играет за польскую "Погонь".

Читайте также: Поульсен едва не побил рекорд Евро, принадлежащий россиянину Кириченко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020

Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов