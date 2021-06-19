Хавбек Польши стал самым молодым игроком в истории Евро

Фото: инстаграм Козловски

Вингер сборной Польши Каспер Козловски вышел на поле в игре Евро-2020 против Испании.

Таким образом, Козловски стал самым молодым игроком в истории Евро. Он дебютировал на Евро в возрасте 17 лет и 246 дней.

Ранее рекорд принадлежал Джуду Беллингему, который 6 дней назад дебютировал на Евро в возрасте 17 лет и 349 дней.

Отметим, что на клубном уровне Козловски играет за польскую "Погонь".

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