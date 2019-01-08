Хавбек "Порту" может продолжить карьеру в итальянском клубе

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Хавбек "Порту" может продолжить карьеру в итальянском клубе

Полузащитник "Порту" Эктор Эррера, возможно, сменит команду этим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Летом Эррера станет свободным агентом. В Португалии он провел 6 сезонов.

Игроком интересуется "Рома" и "Милан".

Ранее "Интер" хотел купить Эрреру, однако позже отказался.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 16 матчах и забил один гол.

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