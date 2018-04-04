Хавбек "Порту" пропустит Чемпионат Мира

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Хавбек "Порту" пропустит Чемпионат Мира
Полузащитник "Порту" Данилу Перейра выбыл из строя из-за травмы, сообщает A Bola.

По сведениям издания, у футболиста диагностирован частичный разрыв ахиллесова сухожилия. Сроки восстановления игрока составят четыре месяца.

Таким образом он пропустит остаток сезона и не поможет сборной Португалии на Чемпионате Мира-2018

26-летний Данилу провел за португальскую сборную 27 матчей и забил 1 мяч.

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