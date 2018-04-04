Хавбек "Порту" пропустит Чемпионат Мира
Полузащитник "Порту" Данилу Перейра выбыл из строя из-за травмы, сообщает A Bola.
По сведениям издания, у футболиста диагностирован частичный разрыв ахиллесова сухожилия. Сроки восстановления игрока составят четыре месяца.
Таким образом он пропустит остаток сезона и не поможет сборной Португалии на Чемпионате Мира-2018
26-летний Данилу провел за португальскую сборную 27 матчей и забил 1 мяч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|28
|71
|2
|Порту
|28
|70
|3
|Спортинг Лиссабон
|28
|65
|4
|Брага
|28
|64
|5
|Рио Аве
|28
|43
|6
|Маритиму
|28
|42
|7
|Боавишта
|28
|37
|8
|Дешпортиво Чавес
|28
|36
|9
|Портимоненсе
|28
|34
|10
|Витория Гимарайнш
|28
|33
|11
|Белененсиш
|28
|32
|12
|КД Тондела
|28
|30
|13
|Витория Сетубал
|28
|28
|14
|Пасуш де Феррейра
|28
|28
|15
|Дешпортиво Авеш
|28
|25
|16
|Морейренсе ФК
|28
|25
|17
|Фейренсе
|28
|23
|18
|Эшторил
|28
|22