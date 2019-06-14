Хавбек ПСЖ близок к переходу в "Байер"

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Хавбек ПСЖ близок к переходу в "Байер"
Полузащитник ПСЖ Мусса Диаби в ближайшее время перейдет в "Байер", сообщает журналист Мохамед Бухафси в своем твиттере.

Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. При последующем трансфере игрока ПСЖ получит 20% от его стоимости. Хавбек уже прошел медицинское обследование в "Байере" и вскоре подпишет с клубом пятилетний контракт.

19-летний Диаби является воспитанником ПСЖ. Всего за парижский клуб он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Байер" сделал предложение по хавбеку "Реала". | http://soccernews.ru
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