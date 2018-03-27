Хавбек ПСЖ может перебраться в Турцию

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Хавбек ПСЖ может перебраться в Турцию

"Бешикташ" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику ПСЖ Хавьеру Пасторе, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 10 миллионов евро. При этом турки готовы сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. ПСЖ, в свою очередь, не прочь продать игрока, но хочет получить порядка 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Пасторе провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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