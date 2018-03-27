Хавбек ПСЖ может перебраться в Турцию
"Бешикташ" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику ПСЖ Хавьеру Пасторе, сообщает Fanatik.
По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 10 миллионов евро. При этом турки готовы сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. ПСЖ, в свою очередь, не прочь продать игрока, но хочет получить порядка 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Пасторе провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
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|26
|54
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Бешикташ
|26
|50
|4
|Фенербахче
|26
|48
|5
|Трабзонспор
|26
|42
|6
|Кайсериспор
|26
|41
|7
|Гёзтепе АС Измир
|26
|40
|8
|Сивасспор
|26
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|Акхисар Беледийе ГС
|26
|34
|10
|Малатия Беледийеспор
|26
|34
|11
|Бурсаспор
|26
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|12
|Касимпаса
|26
|31
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|Аланьяспор
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|Антальяспор
|26
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|15
|Османлыспор
|26
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|Генчлербирлиги
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|Карабюкспор
|26
|12