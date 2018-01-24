Хавбек ПСЖ может перейти в "Бетис" за 30 миллионов евро

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Хавбек ПСЖ может перейти в "Бетис" за 30 миллионов евро

"Бетис" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику ПСЖ Лукасу Моуре, сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 18 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов евро за счет бонусов.

Ранее сообщалось, что бразильцем также интересуются "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 25-летний Моура провел за ПСЖ всего 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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