Хавбек ПСЖ может перейти в "Севилью"

"Севилья" проявляет интерес к польскому полузащитнику ПСЖ Гжегожу Крыховяку, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро. Севильцы надеются, что в Париже согласятся на эту сумму из-за финансового фэйр-плей.

Напомним, что 28-летний Крыховяк перешел в ПСЖ в 2016 году именно из "Севильи" за 27,5 миллионов евро, но не сумел закрепиться в составе парижского клуба.

Не пропустите: "Барселона" вплотную приблизилась к первому летнему приобретению. | http://soccernews.ru