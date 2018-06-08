Хавбек ПСЖ может продолжить карьеру в АПЛ

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Хавбек ПСЖ может продолжить карьеру в АПЛ

Хавбек ПСЖ Хавьер Пасторе, скорее всего, переберется в АПЛ.

Как сообщает Todomercatoweb, игрок согласовал с "Вест Хэмом" условия личного соглашения. Его зарплата в лондонском клубе составит 8,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что ПСЖ хочет выручить с продажи Пасторе 25 миллионов евро.

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