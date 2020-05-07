Хавбек ПСЖ Паредес высказался о будущем в клубе Неймара

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Хавбек ПСЖ Паредес высказался о будущем в клубе Неймара
Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес выразил уверенность, что бразильский нападающий команды Неймар не покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Я часто общаюсь с Неймаром, мы созваниваемся с ним. Я спокоен, он останется в ПСЖ", - приводит слова Паредеса Fox Argentina.

Ранее сообщалось, что футболист хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону". Впрочем, каталонский клуб не готов заплатить за форварда требуемые 180 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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