Хавбек ПСЖ перешел в "Спортинг"

Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Пабло Сарабия перешел в лиссабонский "Спортинг", сообщается на официальном сайте португальского клуба.

"Спортинг" арендовал футболиста до лета 2022 года без права последующего выкупа.

29-летний Сарабия выступал за ПСЖ с 2019 года, провел за клуб 79 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за "Реал Кастилью", "Хетафе" и "Севилью". За сборную Испании сыграл 3 матча и забил 1 мяч.

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