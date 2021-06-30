Хавбек "ПСЖ" перейдет в "Барселону"

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Хавбек "ПСЖ" перейдет в "Барселону"Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, хавбек "ПСЖ" Кайс Руис-Атиль продолжит карьеру в "Барселоны".

По информации источника, футболист перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне  18-летний  полузащитник сыграл семь игр за первую команду "ПСЖ". Ранее он выступал за академию "Барселоны".

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