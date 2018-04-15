Хавбек ПСЖ получил предложения из АПЛ и Ла Лиги

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Хавбек ПСЖ получил предложения из АПЛ и Ла Лиги

"Лестер" и "Севилья" проявляют интерес к полузащитнику ПСЖ Хатему Бен Арфа, сообщает Telefoot.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста будущим летом. Его контракт с парижанами истекает летом и он может перейти в другой клуб бесплатно. Также хавбек входит в сферу интересов двух его бывших клубов - "Лиона" и "Марселя".

Стоит отметить, что 31-летний Бен Арфа в последний раз выходил на поле в апреле 2017 года.

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