Хавбек ПСЖ Шупо-Мотинг продлит контракт с клубом
Хавбек Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлит контракт с ПСЖ. Об этом сообщил журналист Infosport+ Ромен Колле-Годин.
Стороны согласовали условия нового контракта и в скором времени заключат новый контракт.
Нынешнее соглашение было рассчитано до конца августа.
В минувшем сезоне футболист сыграл во всех матчах Лиги Чемпионов и забил победный гол в 1/4 финала в ворота "Аталанты" (2:1).
Не пропустите: Спортивный директор ПСЖ ярко высказался о Мбаппе и Неймаре| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется украинским защитником Миколенко
-
1
Агент Сигурдссона заявил, что предложений по игроку не поступало
-
Аршавин: "В Лондоне мне не хватало свободы. Но я бы не сказал, что не заиграл в "Арсенале"
-
2
Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"
-
"Лейпциг" показал форму на сезон-2020/21 для Лиги Чемпионов
-
Хавбек ПСЖ Шупо-Мотинг продлит контракт с клубом
-
Черчесов отказался обсуждать конфликт Дзюбы и Соболева
-
1
Гендиректор "Зенита" опроверг слухи о том, что клуб интересуется игроком "Бенфики"
-
Хавбек тульского "Арсенала" Ламек Банда стал игроком "Маккаби"
-
Второй матч "Динамо" Брянск отменен из-за коронавируса
-
Юсупов стал игроком "Сочи"
-
1
Черчесов: "У Кузяева уже синяки под глазами, потому что он недостаточно готов"
-
Отец Влашича рассказал, при каких условиях сын покинет ЦСКА
-
Яка Бийол мог продолжить карьеру в турецком "Анкарагюджю", но отказал клубу
-
Экс-нападающий "Спартака" Веллитон вернулся в эмиратский клуб
-
1
Черчесов высказался о рисках получения травм из-за плотного графика игр
-
Президент Ла Лиги высказался о ситуации с Месси
-
"Ливерпуль" отдал в аренду 23-летнего нападающего в шестой раз
-
Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку во время матчей Лиги наций
-
Действующий чемпион UFC Хабиб ярко высказался о Черчесове
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13