Хавбек ПСЖ Шупо-Мотинг продлит контракт с клубом

Хавбек Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлит контракт с ПСЖ. Об этом сообщил журналист Infosport+ Ромен Колле-Годин.

Стороны согласовали условия нового контракта и в скором времени заключат новый контракт.

Нынешнее соглашение было рассчитано до конца августа.

В минувшем сезоне футболист сыграл во всех матчах Лиги Чемпионов и забил победный гол в 1/4 финала в ворота "Аталанты" (2:1).

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