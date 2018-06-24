Хавбек ПСЖ в ближайшее время завершит трансфер в "Рому"

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Хавбек ПСЖ в ближайшее время завершит трансфер в "Рому"

Хавбек ПСЖ Хавьер Пасторе в шаге от перехода в "Рому".

Как сообщает Football Italia, завтра аргентинец прибудет в Рим, где пройдет медобследование и подпишет с "волками" контракт до 2022 года.

По информации ресурса, трансфер Пасторе обойдется "Роме" в 20 миллионов евро.

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