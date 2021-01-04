Хавбек ПСЖ заболел коронавирусом
Полузащитник ПСЖ Рафинья Алькантара сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Le Parisien.
Пресс-служба парижского клуба подтвердила, что один из игроков в воскресенье был отправлен на карантин в связи с обнаружением коронавируса, но его имя раскрывать не стала.
В текущем сезоне бразилец сыграл за ПСЖ 17 матчей и сделал 5 ассистов.
Рафинья перебрался во французскую команду в октябре на правах свободного агента, заключив контракт до июня 2023 года.
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