Хавбек ПСЖ заболел коронавирусом

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Хавбек ПСЖ заболел коронавирусом

Полузащитник ПСЖ Рафинья Алькантара сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Le Parisien.

Пресс-служба парижского клуба подтвердила, что один из игроков в воскресенье был отправлен на карантин в связи с обнаружением коронавируса, но его имя раскрывать не стала.

В текущем сезоне бразилец сыграл за ПСЖ 17 матчей и сделал 5 ассистов.

Рафинья перебрался во французскую команду в октябре на правах свободного агента, заключив контракт до июня 2023 года.

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