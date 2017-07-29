Хавбек "РБ Лейпциг" Форсберг назвал "Милан" одним из самых больших клубов мира

Хавбек "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг поделился мнением о "Милане".

"Милан" - один из самых больших клубов мира, наряду с "Барселоной", "Манчестер Юнайтед" и "Реалом". Не думаю, что мои слова как-то неправильно будут восприняты болельщиками "РБ Лейпциг", у меня здесь все складывается здорово. Я предельно мотивирован и настроен провести сезон еще лучше" - приводит слова Форсберга Football Italia.

Отметим, что ранее Форсберг находился в сфере интересов "россонери".

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