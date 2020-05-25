Хавбек "РБ Лейпциг" Забитцер переболел коронавирусом, клуб скрыл эту информацию

Теги рб лейпцигмарсель забитцеркоронавирус

Хавбек "РБ Лейпциг" Забитцер переболел коронавирусом, клуб скрыл эту информацию

"РБ Лейпциг" скрыл, что один из футболистов переболел коронавирусом. Об этом сообщают Bild и Kicker.

По данным источника, 3 недели назад хавбек команды и сборной Австрии Марсель Забитцер сдал положительный тест на Covid-19, а клуб не сообщил об этом.

Отмечается, что болезнь у игрока проходила бессимптомно. Он сразу был отправлен на карантин.

После возвращения в команду, все тесты Забитцера были отрицательными. 

Вчера, 24 мая, футболист отметился голом в матче 27-го тура Бундеслиги против "Майнца" (5:0).

А еще: "Лейпциг" разгромил "Майнц" в матче 27-го тура Бундеслиги. Вернер оформил хет-трик | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией

Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 27 61
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 27 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 27 54
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 27 53
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 27 52
6 Вольфсбург Вольфсбург 27 39
7 Фрайбург Фрайбург 27 37
8 Шальке Шальке 27 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 36
10 Кельн Кельн 27 34
11 Герта Герта 27 34
12 Аугсбург Аугсбург 27 30
13 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
14 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 28
15 Майнц 05 Майнц 05 27 27
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 27 24
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 26 21
18 Падерборн Падерборн 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов