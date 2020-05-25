Хавбек "РБ Лейпциг" Забитцер переболел коронавирусом, клуб скрыл эту информацию
"РБ Лейпциг" скрыл, что один из футболистов переболел коронавирусом. Об этом сообщают Bild и Kicker.
По данным источника, 3 недели назад хавбек команды и сборной Австрии Марсель Забитцер сдал положительный тест на Covid-19, а клуб не сообщил об этом.
Отмечается, что болезнь у игрока проходила бессимптомно. Он сразу был отправлен на карантин.
После возвращения в команду, все тесты Забитцера были отрицательными.
Вчера, 24 мая, футболист отметился голом в матче 27-го тура Бундеслиги против "Майнца" (5:0).
А еще: "Лейпциг" разгромил "Майнц" в матче 27-го тура Бундеслиги. Вернер оформил хет-трик | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Бывший игрок "Ромы" Буассе умер от сердечного приступа в 21 год
-
Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией
-
Ибрагимович может выбыть на долгий срок из-за травмы
-
Бывший игрок "Ливерпуля" Шейру получил должность в "Лионе"
-
Кьеллини рассказал, почему "Ювентус" проиграл "Реалу" в финале Лиги Чемпионов-2016/17
-
Игроки ЦСКА Сигурдссон и Магнуссон вернулись в Москву
-
Семин: "Уход в "Локомотив" из "Динамо" в 2009 году был поспешным решением"
-
Тренер "Зенита" рассказал о специфике тренировок футболистов после двухмесячной паузы
-
В Англии разрешили проводить полноценные групповые тренировки
-
Хавбек "РБ Лейпциг" Забитцер переболел коронавирусом, клуб скрыл эту информацию
-
Боярский поздравил "Зенит" с 95-летием
-
Дзюба, Иванович, Семак и Медведев выстрелили из пушки в Петропавловской крепости в честь юбилея "Зенита"
-
Вьетнам - первая страна в мире, возобновившая проведение футбольных матчей со зрителями
-
Давид Луиз рассказал, где планирует завершить карьеру
-
"Краснодар" объявил о продлении контракта с Мануэлом Фернандешем
-
1
"Зенит" празднует своё 95-летие
-
Жена Погребняка рассказала о симптомах коронавируса
-
"Арсенал" попытается перехватить Коутиньо
-
Два российских клуба объединились в один. Новая команда хочет играть в ФНЛ
-
"Интер" озвучил ПСЖ свои требования по трансферу Икарди
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|2
|Боруссия Дортмунд
|27
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Байер Леверкузен
|27
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|39
|7
|Фрайбург
|27
|37
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|28
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|26
|21
|18
|Падерборн
|27
|18