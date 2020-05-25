Хавбек "РБ Лейпциг" Забитцер переболел коронавирусом, клуб скрыл эту информацию

"РБ Лейпциг" скрыл, что один из футболистов переболел коронавирусом. Об этом сообщают Bild и Kicker.

По данным источника, 3 недели назад хавбек команды и сборной Австрии Марсель Забитцер сдал положительный тест на Covid-19, а клуб не сообщил об этом.

Отмечается, что болезнь у игрока проходила бессимптомно. Он сразу был отправлен на карантин.

После возвращения в команду, все тесты Забитцера были отрицательными.

Вчера, 24 мая, футболист отметился голом в матче 27-го тура Бундеслиги против "Майнца" (5:0).

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