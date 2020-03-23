Хавбек "Реала" Асенсио победил на турнире среди клубов Ла Лиги по FIFA 20

Теги реал мадридмарко асенсио

Хавбек "Реала" Асенсио победил на турнире среди клубов Ла Лиги по FIFA 20

Хавбек "Реала" Марко Асенсио стал победителем турнира по FIFA 20 среди клубов Примеры.

В финале футболист был сильнее Айтора Руибаля из "Леганеса" и выиграл со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что с турнира снялся Серджи Роберто из-за ссоры с Konami и EA Sports.

Турнир проходил с 20 по 22 марта. Все вырученные деньги (141 тысяча евро) были отправлены на борьбу с коронавирусом.

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
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11 Бетис Бетис 20 27
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13 Осасуна Осасуна 20 25
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