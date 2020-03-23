Хавбек "Реала" Асенсио победил на турнире среди клубов Ла Лиги по FIFA 20

Хавбек "Реала" Марко Асенсио стал победителем турнира по FIFA 20 среди клубов Примеры.

В финале футболист был сильнее Айтора Руибаля из "Леганеса" и выиграл со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что с турнира снялся Серджи Роберто из-за ссоры с Konami и EA Sports.

Турнир проходил с 20 по 22 марта. Все вырученные деньги (141 тысяча евро) были отправлены на борьбу с коронавирусом.

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