Хавбек "Реала" Асенсио победил на турнире среди клубов Ла Лиги по FIFA 20
Хавбек "Реала" Марко Асенсио стал победителем турнира по FIFA 20 среди клубов Примеры.
В финале футболист был сильнее Айтора Руибаля из "Леганеса" и выиграл со счетом 4:2.
Ранее сообщалось, что с турнира снялся Серджи Роберто из-за ссоры с Konami и EA Sports.
Турнир проходил с 20 по 22 марта. Все вырученные деньги (141 тысяча евро) были отправлены на борьбу с коронавирусом.
Не пропустите: Экс-тренер "Эспаньола" умер от коронавируса| http://soccernews.ru
главное
-
В Голландии, возможно, досрочно завершат сезон Эредивизи
-
"Интер" отклонил предложение "Барселоны" об обмене Лаутаро Мартинеса на двух игроков с доплатой
-
Моуринью просит "Тоттенхэм" купить летом пять новых футболистов
-
Сёмин, Тедеско и ещё три специалиста поспорят за звание лучшего тренера РПЛ в марте
-
Названы пять претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте
Лента новостей
-
Защитник Поляков покинул "Урал"
-
1
"Ливерпуль" намерен расстаться с голкипером Адрианом этим летом
-
1
Тер Штеген отложил переговоры с "Барселоной" о продлении контракта
-
Marca: Смолов и Систо страдают в Испании из-за карантина
-
Аннулируют ли футбольный сезон в Англии? На прошлой неделе представители клубов обсудили все самые важные вопросы
-
Зе Луиш разыграл свою жену. Она осталась недовольна
-
В Голландии, возможно, досрочно завершат сезон Эредивизи
-
Хавбек "Реала" Асенсио победил на турнире среди клубов Ла Лиги по FIFA 20
-
Врач тульского "Арсенала" объяснил, почему футболисты из РПЛ избежали заражения коронавирусом
-
Дмитрий Комбаров оценил игру "Спартака" в этом сезоне
-
1
В Италии обвинили матч Лиги Чемпионов в распространении коронавируса
-
Сёмин: "Я буду соблюдать указ о самоизоляции"
-
Экс-тренер "Эспаньола" умер от коронавируса
-
Французская Лига 1 возобновит сезон не раньше середины июня
-
1
"Интер" отклонил предложение "Барселоны" об обмене Лаутаро Мартинеса на двух игроков с доплатой
-
Моуринью просит "Тоттенхэм" купить летом пять новых футболистов
-
"Барселона" поборется с "Манчестер Сити" и "Ювентусом" за таланта из ПСЖ
-
Сёмин, Тедеско и ещё три специалиста поспорят за звание лучшего тренера РПЛ в марте
-
Зинченко рассказал, как отреагировал на перенос Евро-2020
-
Названы пять претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14