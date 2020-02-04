Хавбек "Реала" Азар сегодня провел тренировку без ограничений

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Хавбек "Реала" Азар сегодня провел тренировку без ограничений

Хавбек "Реала" Эден Азар сегодня, 4 февраля, занимался в общей группе команды. Об этом сообщает Marca.

Бельгиец хочет принять участие в ближайшем матче Кубка Испании с "Реал Сосьедадом", который состоится в четверг, однако решение будет принято перед матчем.

Напомним, футболист травмировал ногу в матче группового этапа Лиги Чемпионов с ПСЖ (2:2). В этом сезоне Азар участвовал в 13 матчах, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.

"Реал" занимает 1 место в турнирной таблице Примеры.

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