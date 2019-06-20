Хавбек "Реала" близок к переходу в "Байер"
Норвежский полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор перейдет в леверкузенский "Байер", сообщает AD.nl.
По сведениям источника, футболист вместе со своим отцом уже прилетели в Германию, чтобы обсудить условия контракта. Условия сделки не разглашаются.
20-летний Эдегор выступает за "Реал" с 2015 года, но провел за клуб всего два матча. В прошлом сезоне он играл за "Витесс" на правах аренды, за который провел 39 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Шальке
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|Штутгарт
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