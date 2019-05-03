Хавбек "Реала" Эдегор - лучший игрок чемпионата Нидерландов в апреле
Полузащитник "Витесса" Мартин Эдегор признан лучшим игроком Эредивизи по итогам апреля, сообщает официальный твиттер турнира.
В прошлом месяце 20-летний норвежец сыграл 5 матчей в рамках чемпионата, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Напомним, что Эдегор выступает за "Витесс" на правах аренды, а его трансфер принадлежит мадридскому "Реалу".
В нидерландском клубе хавбек играет под руководством Леонида Слуцкого.
Не пропустите: "Аякс" хочет арендовать Эдегора до 2021 года. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|32
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|3
|Фейеноорд
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|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|АДО Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ Венло
|32
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|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
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|Эксельсиор
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|18
|НАК Бреда
|32
|22