Хавбек "Реала" Эдегор - лучший игрок чемпионата Нидерландов в апреле

Теги витессмартин эдегорреал мадридлеонид слуцкий

Хавбек "Реала" Эдегор - лучший игрок чемпионата Нидерландов в апреле

Полузащитник "Витесса" Мартин Эдегор признан лучшим игроком Эредивизи по итогам апреля, сообщает официальный твиттер турнира.

В прошлом месяце 20-летний норвежец сыграл 5 матчей в рамках чемпионата, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Напомним, что Эдегор выступает за "Витесс" на правах аренды, а его трансфер принадлежит мадридскому "Реалу".

В нидерландском клубе хавбек играет под руководством Леонида Слуцкого.

Не пропустите: "Аякс" хочет арендовать Эдегора до 2021 года. | http://soccernews.ru

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