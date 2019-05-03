Хавбек "Реала" Эдегор - лучший игрок чемпионата Нидерландов в апреле

Полузащитник "Витесса" Мартин Эдегор признан лучшим игроком Эредивизи по итогам апреля, сообщает официальный твиттер турнира.

В прошлом месяце 20-летний норвежец сыграл 5 матчей в рамках чемпионата, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Напомним, что Эдегор выступает за "Витесс" на правах аренды, а его трансфер принадлежит мадридскому "Реалу".

В нидерландском клубе хавбек играет под руководством Леонида Слуцкого.

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