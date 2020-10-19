Хавбек "Реала" Эдегор пропустит месяц из-за травмы

Теги реал мадридмартин эдегортравмы

Хавбек "Реала" Эдегор пропустит месяц из-за травмы

Хавбек мадридского "Реала" Мартин Эдегор из-за травмы не поможет клубу в ближайших матчах. Об этом сообщает AS.

По данным источника, 21-летний футболист получил повреждение в матче Примеры с "Кадимос" (0:1).

В текущем сезоне 21-летний Эдегор провел в "Реале" три матча.

А еще: "Реал" досрочно вернул Эдегора из аренды| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главный тренер "Краснодара" пропустит матч Лиги Чемпионов с "Ренном"

Главный тренер "Краснодара" пропустит матч Лиги Чемпионов с "Ренном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов