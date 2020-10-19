Хавбек "Реала" Эдегор пропустит месяц из-за травмы

Хавбек мадридского "Реала" Мартин Эдегор из-за травмы не поможет клубу в ближайших матчах. Об этом сообщает AS.

По данным источника, 21-летний футболист получил повреждение в матче Примеры с "Кадимос" (0:1).

В текущем сезоне 21-летний Эдегор провел в "Реале" три матча.

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