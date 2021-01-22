Хавбек "Реала" Эдегор выбрал клуб для аренды

Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор намерен попробовать свои силы в АПЛ, пишет Daily Mail.

По сведениям издания, звёздный норвежец собирается принять предложение "Арсенала". Речь идёт о полугодичной аренде без права выкупа.

Помимо "канониров" на 22-летнего хавбека претендовали "Севилья", "Реал Сосьедад" и "Аякс".

В текущем сезоне Эдегор сыграл за "Реал" всего 9 матчей. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

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