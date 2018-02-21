Хавбек "Реала" намерен сменить клуб

Хавбек "Реала" Маркос Льоренте принял решение покинуть клуб.

Как сообщает испанская пресса, причиной этому является отсутствие постоянной игровой практики.

Главными претендентами на игрока называются "Алавес", "Бетис" и "Валенсия".

В этом сезоне Льоренте принял участие в 13 матчах.

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