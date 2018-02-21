Хавбек "Реала" намерен сменить клуб

Теги реал мадридмаркос льоренте

Хавбек "Реала" намерен сменить клуб

Хавбек "Реала" Маркос Льоренте принял решение покинуть клуб.

Как сообщает испанская пресса, причиной этому является отсутствие постоянной игровой практики.

Главными претендентами на игрока называются "Алавес", "Бетис" и "Валенсия".

В этом сезоне Льоренте принял участие в 13 матчах.

Читайте также: "Реал" готов сделать Кейна своим самым высокооплачиваемым игроком. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 24 48
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Хетафе 24 33
10 Бетис 24 33
11 Сельта Виго 24 32
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов