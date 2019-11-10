Хавбек "Реала" помог "Мальорке" обыграть "Вильярреал"
В матче 13-го тура чемпионата Испании "Мальорка" обыграла "Вильярреал" со счетом 3:1. Победу островитянам принесли голы Лаго Джуниора, Дани Родригеса, а также Такефусы Кубо, который принадлежит "Реалу". В составе "подводников" отличился Санти Касорла.
Благодаря победе "Мальорка" поднялась на 16-е место в турнирной таблице Примеры. "Вильярреал" остался на 9-й позиции.
"Мальорка" – "Вильярреал" - 3:1 (2:0)
Голы: Лаго Джуниор, 13 (с пенальти) - 1:0, Дани Родригес, 23 (с пенальти) - 2:0, Касорла, 49 (с пенальти) - 2:1, Кубо, 53 - 3:1
"Мальорка": Рейна, Раильо, Вальент, Лумор (Кампос, 86), Састре, Кубо (Хосеп Сенье, 67), Баба, Дани Родригес, Фебас, Лаго Джуниор, Будимир (Пратс, 82).
"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар (Тригерос, 81), Пау Торрес, Альбиоль, Пенья, Касорла, Замбо-Ангисса, Иборра (Чуквуэзе, 46), Мойсес Гомес (Онтиверос, 68), Жерар Морено, Токо-Экамби.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Реал Сосьедад
|13
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|13
|20
|7
|Валенсия
|13
|20
|8
|Хетафе
|12
|19
|9
|Вильярреал
|13
|18
|10
|Осасуна
|12
|18
|11
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|12
|Леванте
|12
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|12
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|13
|6