Хавбек "Реала" помог "Мальорке" обыграть "Вильярреал"

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Мальорка" обыграла "Вильярреал" со счетом 3:1. Победу островитянам принесли голы Лаго Джуниора, Дани Родригеса, а также Такефусы Кубо, который принадлежит "Реалу". В составе "подводников" отличился Санти Касорла.

Благодаря победе "Мальорка" поднялась на 16-е место в турнирной таблице Примеры. "Вильярреал" остался на 9-й позиции.

"Мальорка" – "Вильярреал" - 3:1 (2:0)

Голы: Лаго Джуниор, 13 (с пенальти) - 1:0, Дани Родригес, 23 (с пенальти) - 2:0, Касорла, 49 (с пенальти) - 2:1, Кубо, 53 - 3:1

"Мальорка": Рейна, Раильо, Вальент, Лумор (Кампос, 86), Састре, Кубо (Хосеп Сенье, 67), Баба, Дани Родригес, Фебас, Лаго Джуниор, Будимир (Пратс, 82).

"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар (Тригерос, 81), Пау Торрес, Альбиоль, Пенья, Касорла, Замбо-Ангисса, Иборра (Чуквуэзе, 46), Мойсес Гомес (Онтиверос, 68), Жерар Морено, Токо-Экамби.

Не пропустите: "Сельта" стала 22-й испанской командой, которой Месси забил не менее 10 голов. | http://soccernews.ru