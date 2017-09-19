Хавбек "Реала" разочаровался в Зидане

Полузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте разочаровался в главном тренере своей команды Зинедине Зидане.

Как информирует испанская пресса, 22-летний хавбек, вернувшийся этим летом из аренды в "Алавесе", решил остаться на текущий сезон в королевском клубе только после личного разговора с наставником королевского клуба, который заверил, что рассчитывает на него. Однако после стартовых матчей в Ла Лиге и Лиге Чемпионов Льоренте, отыгравший в общей сложности лишь 80 минут за "Реал", уже начал задумываться о смене команды в зимнее трансферное окно.

Напомним, также в "Реале" растет недовольство еще двух игроков. | soccernews.ru