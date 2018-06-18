Хавбек "Реала" стал главной трансферной целью "Милана" на лето

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос стал главной трансферной целью "Милана" на текущее лето, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, "россонери" сделают все возможное, чтобы заполучить 21-летнего хавбека королевского клуба в это межсезонье.

В завершившемся сезоне Себальос забил 2 мяча в 22 матчах за "Реал".

Напомним, "Милан" не отпустил Бонуччи в ПСЖ. | soccernews.ru