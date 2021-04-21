Хавбек "Реала" Вальверде заразился коронавирусом

Теги федерико вальвердереал мадридкоронавирус

Хавбек "Реала" Вальверде заразился коронавирусомФото: Твиттер @fedeevalverde 
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба "королевского клуба". Положительный тест игрок получил сегодня, 21 апреля.

Напомним, что с 18 апреля Вальверде был вынужден находится на самоизоляции по причине того, что он напрямую контактировал с человеком, больным COVID-19.
Однако, до этого момента, что все тесты футболиста были отрицательными.

22-летний уругваец уже пропустил встречу 33-го тура Ла Лиги с "Хетафе" (0:0) и точно не сыграет против "Кадиса" 21 апреля.

Более того, под угрозой полуфинальный поединок с "Челси", который запланирован на 27 апреля.

В текущем сезоне Вальверде выходил на поле в составе "Реала" в 28 матчах во всех соревнованиях. На его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передача.

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