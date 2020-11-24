Хавбек "Реала" заразился коронавирусом

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Рейньер сдал положительный тест на COVID-19.

18-летний бразилец находится на карантине. Болезнь у него проходит бессимптомно.

Сейчас хавбек выступает на правах аренды за дортмундскую "Боруссию". "Шмели" позаимствовали его до лета 2022 года.

В текущем сезоне Рейньер сыграл 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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