Хавбек "Реала" заразился коронавирусом
Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Рейньер сдал положительный тест на COVID-19.
18-летний бразилец находится на карантине. Болезнь у него проходит бессимптомно.
Сейчас хавбек выступает на правах аренды за дортмундскую "Боруссию". "Шмели" позаимствовали его до лета 2022 года.
В текущем сезоне Рейньер сыграл 7 матчей, результативными действиями не отличался.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
|32
|46
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
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|13
|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|20