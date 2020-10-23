Хавбек "Рейнджерс" Руф установил рекорд Лиги Европы
Полузащитник "Рейнджерс" Кемар Руф стал автором уникального достижения, сообщает Opta.
В матче Лиги Европы против "Стандарда" 27-летний англичанин забил гол с дистанции 49,9 метров.
Это новый рекорд турнира. Ранее ни один игрок не отправлял мяч в ворота соперника с более дальнего расстояния.
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|Парма
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