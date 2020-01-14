Хавбек "Ромы" Дзаньоло пропустит около 6 месяцев из-за травмы

Хавбек "Ромы" Николо Дзаньоло из-за травмы пропустит около полугода. У игрока разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска, передает Corriere dello Sport.

20-летний полузащитник был травмирован в матче 19-го тура Серии А с "Ювентусом" (1:2).

По данным источника, футболист может пропустит чемпионат Европы-2020.

Дзаньоло выступает за "Рому" с лета 2018 года, сыграл 60 матчей, забил 12 голов и сделал 4 ассиста.

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