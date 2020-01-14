Хавбек "Ромы" Дзаньоло пропустит около 6 месяцев из-за травмы
Хавбек "Ромы" Николо Дзаньоло из-за травмы пропустит около полугода. У игрока разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска, передает Corriere dello Sport.
20-летний полузащитник был травмирован в матче 19-го тура Серии А с "Ювентусом" (1:2).
По данным источника, футболист может пропустит чемпионат Европы-2020.
Дзаньоло выступает за "Рому" с лета 2018 года, сыграл 60 матчей, забил 12 голов и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Торино
|19
|27
|8
|Хеллас Верона
|18
|25
|9
|Парма
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12