Хавбек "Ромы" надеется выйти в финал Лиги Чемпионов
Голландский полузащитник "Ромы" Кевин Строотман прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов, после победы над "Барселоной" (3:0) в ответном матче 1/4 финала.
"Это был особый вечер для всех болельщиков "Ромы" и многих итальянцев. Нас поздравляют многие клубы Серии А и это приятно. Мы сделали все возможное, чтобы добиться этого результата. Я благодарен фанатам, которые заполнили стадион.
Мы поверили в победу после первого гола. Этот гол дал нам многое и мы провели идеальный матч. Команда заслужила этого успех. Теперь наша цель - выход в финал", - приводит слова Строотмана Football Italia.
Жеребьевка полуфинала Лиги Чемпионов состоится 13 апреля.
Не пропустите: "Рома" с размахом отпраздновала победу над "Барселоной" прямо в раздевалке. | http://soccernews.ru
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