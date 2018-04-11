Хавбек "Ромы" надеется выйти в финал Лиги Чемпионов



Голландский полузащитник "Ромы" Кевин Строотман прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов, после победы над "Барселоной" (3:0) в ответном матче 1/4 финала.

"Это был особый вечер для всех болельщиков "Ромы" и многих итальянцев. Нас поздравляют многие клубы Серии А и это приятно. Мы сделали все возможное, чтобы добиться этого результата. Я благодарен фанатам, которые заполнили стадион.

Мы поверили в победу после первого гола. Этот гол дал нам многое и мы провели идеальный матч. Команда заслужила этого успех. Теперь наша цель - выход в финал", - приводит слова Строотмана Football Italia.

Жеребьевка полуфинала Лиги Чемпионов состоится 13 апреля.

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