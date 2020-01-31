Хавбек "Ромы" Нзонзи перебрался в "Ренн"
"Ренн" арендовал у "Ромы" хавбека Стивена Нзонзи.
Как сообщает сайт клуба, аренда рассчитана до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год.
Отметим, что первую часть сезона Нзонзи провел в аренде в "Галатасарае", однако турецкий клуб досрочно прервал её.
В этом сезоне на счету Нзонзи одна голевая передача в 15 играх.
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