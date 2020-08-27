Хавбек "Ромы" Перес сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус

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Хавбек "Ромы" Перес сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус

Хавбек "Ромы" Карлес Перес заразился коронавиурсом. Об этом футболист написан в своем инстаграме.

"Два дня назад сдал тест на коронавиурс перед тренировками. Сегодня мне сообщили, что результат оказался положительным.

К счастью, чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет, но придется оставаться на изоляции", - написал игрок.

Напомним, в январе этого года футболист перешел в "Рому" из "Барселоны" на правах аренды с опцией обязательного выкупа.

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