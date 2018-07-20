Хавбек "Ромы" перешел в "Фиорентину"



"Фиорентина" арендовала бразильского полузащитника "Ромы" Жерсона Сантоса, сообщает официальный твиттер клуба.

Флорентинский клуб заключил с римлянами арендное соглашение до лета 2019 года.

В прошлом сезоне 21-летний Жерсон провел за "Рому" 31 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

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