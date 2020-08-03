Хавбек "Ростова" Глебов рассказал о подготовке к новому сезону РПЛ

Хавбек "Ростова" Данил Глебов рассказал о том, как готовится к новому сезону РПЛ.

"Все нормально. Надо играть в любых условиях, все в одинаковой ситуации. Сейчас тренерский штаб проводит с нами работу, готовимся к сезону.

Все как обычно супер! Настрой на новый сезон очень хороший.

Как только забью, обязательно перекрашу ее в желто-синие цвета клуба", - цитирует Глебова пресс-служба "Ростова".

8 августа "Ростов" сыграет с "Тамбовом" в рамках 1-го тура РПЛ сезона-2020/21.

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