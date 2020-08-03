Хавбек "Ростова" Глебов рассказал о подготовке к новому сезону РПЛ

Теги ростов

Хавбек "Ростова" Глебов рассказал о подготовке к новому сезону РПЛ

Хавбек "Ростова" Данил Глебов рассказал о том, как готовится к новому сезону РПЛ.

"Все нормально. Надо играть в любых условиях, все в одинаковой ситуации. Сейчас тренерский штаб проводит с нами работу, готовимся к сезону.

Все как обычно супер! Настрой на новый сезон очень хороший.

Как только забью, обязательно перекрашу ее в желто-синие цвета клуба", - цитирует Глебова пресс-служба "Ростова".

8 августа "Ростов" сыграет с "Тамбовом" в рамках 1-го тура РПЛ сезона-2020/21.

Не пропустите: Жиго прокомментировал слухи о возможном уходе из "Спартака" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов