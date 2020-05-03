У хавбека "Ростова" Глебова родилась дочь

У 20-летнего хавбека "Ростова" и молодежной сборной России Данила Глебова родился ребенок. Об этом рассказала пресс-служба клуба.

В семье полузащитника появилась дочь, которую назвали Даной.

"Поздравляем Данила Глебова с рождением дочери.

В семье нашего полузащитника пополнение. Сегодня родилась дочь Дана.

Желаем крепкого здоровья, пусть малышка радует родителей", - говорится в сообщении.

Поздравляем Данила Глебова с рождением дочери



В семье нашего полузащитника пополнение. Сегодня родилась дочь Дана.



Желаем крепкого здоровья, пусть малышка радует родителей❤️#Глебов #МыРостов pic.twitter.com/n1s9Qw5K7k — Football Club Rostov (@rostovfc) May 3, 2020

А еще: Журналист Егоров прояснил позицию "Ростова" по возобновлению сезона РПЛ| http://soccernews.ru