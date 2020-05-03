У хавбека "Ростова" Глебова родилась дочь
У 20-летнего хавбека "Ростова" и молодежной сборной России Данила Глебова родился ребенок. Об этом рассказала пресс-служба клуба.
В семье полузащитника появилась дочь, которую назвали Даной.
"Поздравляем Данила Глебова с рождением дочери.
В семье нашего полузащитника пополнение. Сегодня родилась дочь Дана.
Желаем крепкого здоровья, пусть малышка радует родителей", - говорится в сообщении.
Поздравляем Данила Глебова с рождением дочери— Football Club Rostov (@rostovfc) May 3, 2020
В семье нашего полузащитника пополнение. Сегодня родилась дочь Дана.
Желаем крепкого здоровья, пусть малышка радует родителей❤️#Глебов #МыРостов pic.twitter.com/n1s9Qw5K7k
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