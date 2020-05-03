У хавбека "Ростова" Глебова родилась дочь

Теги ростов

У хавбека "Ростова" Глебова родилась дочь

У 20-летнего хавбека "Ростова" и молодежной сборной России Данила Глебова родился ребенок. Об этом рассказала пресс-служба клуба.

В семье полузащитника появилась дочь, которую назвали Даной. 

"Поздравляем Данила Глебова с рождением дочери.

В семье нашего полузащитника пополнение. Сегодня родилась дочь Дана.

Желаем крепкого здоровья, пусть малышка радует родителей", - говорится в сообщении.

А еще: Журналист Егоров прояснил позицию "Ростова" по возобновлению сезона РПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реалу" не страшен кризис! У Зидана есть 3 различных варианта для построения совершенно разных команд на базе существующей обоймы

"Реалу" не страшен кризис! У Зидана есть 3 различных варианта для построения совершенно разных команд на базе существующей обоймы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов