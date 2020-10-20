Хавбек "Ростова" Хасимото рассказал о своих предпочтениях в русской кухне

Полузащитник "Ростова" Кенто Хасимото поведал о том, какие блюда в России пришлись ему по душе.

"Мне очень нравится русская кухня. Люблю борщ, блины и пельмени. Но при этом отмечу, что многие блюда достаточно калорийны, и мне не стоит слишком увлекаться такой едой", - сказал японец.

В июле "Ростов" купил Хасимото у "Токио" за 800 тысяч евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

В составе новой команды хавбек отличился 5 голами в 10 матчах.

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