Хавбек "Ростова" Хасимото высказался о своей высокой результативности на старте сезона

Полузащитник "Ростова" Кенто Хасимото порассуждал о том, почему ему удаётся забивать много голов, несмотря на позицию вне группы атаки.

"Рекорд по голам за один сезон в лиге? Очень счастлив. Но отмечу, что партнёры по команде помогают мне и делают хорошие передачи. Часто шутят и называют меня нападающим. Но я всем отвечаю, что являюсь опорным полузащитником, а не форвардом. Почему удаётся забивать? Я всегда стараюсь подключаться к атаке в штрафную соперника. А ещё партнёры по команде делают хорошие пасы", - сказал японец.

В июле "Ростов" купил Хасимото у "Токио" за 800 тысяч евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

В составе новой команды хавбек отличился 5 голами в 10 матчах.

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